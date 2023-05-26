وزير الاقتصاد يدعو الشركات التركية لإنشاء مصنع بتروكيماويات في ليبيا

دعا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، المؤسسات والشركات التركية إلى إنشاء مصنع بتروكيماويات في ليبيا الغنية بموارد الطاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة بين تركيا وليبيا الذي احتضنته إسطنبول الذي جرى الخميس.

وأشار الحويج الى أن حجم التجارة بين تركيا وليبيا يجب أن يصل إلى 15 مليار دولار وذلك بالعمل على مشاريع استثمارية بين البلدين.

وناقش الحويج في طرابلس الأربعاء، مع وفد من رجال الأعمال الأتراك آلية إقامة مشاريع عدة بقطاع النفط والغاز وإنشاء مصافٍ للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسةالوطنيةللنفط، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل إلى جانب إنشاء مشفى مشترك بالعاصمة.