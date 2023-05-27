صندوق النقد يخاطب السلطات الليبية لتعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الوطن | رصد

خاطب صندوق النقد الدولي، في تقرير له بشأن الاقتصاد الليبي أن على السلطات الليبية تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبحسب التقرير دعا الصندوق إلى رفع الدعم ووجود ميزانية متفق عليها وشفافة لدعم مصداقية السياسات واستقرار الاقتصاد الكلي، مشجعا السلطات الليبية على تعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات ومعالجة مخاوف الفساد والحوكمة.

وطلب إعادة توحيد المصرف المركزي أمر بالغ الأهمية لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.

وجاء في التقرير “حث السلطات الليبية” على تكثيف جهود حل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة.

وتوقع الصندوق، نمو إنتاج النفط بنحو 15% في 2023م، مرجحا انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل من المتوقع ينبغي تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف.