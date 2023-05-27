غلاء الأسعار يلتهم زيادة الرواتب في ليبيا

الوطن| رصد

أكد محللون اقتصاديون أن زيادة المرتبات اسمية فقط، ولم تحقق أي دخل إضافي فعلي للمواطنين، بسبب غلاء الأسعار الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة.

ويرى الباحث الاقتصادي بشير مصلح أن الأسرة الليبية لا تستطيع مواجهة الظروف المعيشية مع ارتفاع الأسعار.

وأوضح بشير في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الحد الأدنى للرواتب أصبح 900 دينار ما يعادل 186.7 دولاراً بمعدل إنفاق شهري 6.22 دولارات. هذا الرَّقم بالكاد يكفي لتوفير احتياجات شخص واحد من الأسرة.

في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي عبد الله الدعيس أن نسبة التضخم أكبر بكثير من أرقام مَصرِف ليبيا المركزي، بحيث تتعدى 10.7 في المائة وفق تقديرات غير رسمية خلال الربع الأول من العام.

ويشرح الدعيس أن المواطن ينفق ما معدله 30 في المائة من راتبه الشهري لشراء السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها بأكثر من 120 في المائة مقارنة بعام 2017.