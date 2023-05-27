الدبيبة يمنح مجموعة تركية أرضا في طرابلس لمدة 10 أعوام

الوطن| رصد

اتفقت مجموعة شركات “نوبل” التركية مع حكومة الدبيبة مُنتهية الولاية، على تشغيل أرض معرض طرابلس الدولي لمدة 10 أعوام، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة، أرهان تشليك، إن هذه الخطوة في ليبيا تُعد الأولى للمجموعة في العالم العربي، مضيفا أن ليبيا تتمتع بموقع استراتيجي بالنسبة لتركيا، وتعد بوابة مفتوحة على إفريقيا.

وبيّن تشليك أن وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة محمد الحويج، طرح فتح أرض معرض طرابلس الدولي للتشغيل، خلال زيارته إلى تركيا.

وتابع: “جئنا إلى ليبيا تلبية لدعوة من الوزير، وتم التوصل إلى تفاهم بشأن تشغيل أرض المعارض، وسيتم توقيع الاتفاق خلال الأيام القادمة”.