تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 27 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 27 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 27 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8363 د‫.‬ل – للبيع – 4.8122 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2075 ~ 5.2025 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5600 ~5.5200 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

620 دينار

▪️ الباوند =6.20 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2200 ~ 5.2150 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.2600 ~5.2550 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.50 ~9.50 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب242.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 246.50 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = ~ الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = ~ الامان