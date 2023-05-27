اقتصاد

في غياب واضح للقابضة للإتصالات .. إنطلاق التجهيزات لليوم الوطني لتقنية المعلومات ..وهذه كافة تفاصيله

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية





في غياب واضح للقابضة للإتصالات .. إنطلاق التجهيزات لليوم الوطني لتقنية المعلومات ..وهذه كافة تفاصيله –
























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صحيفة صدى الاقتصادية

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