







في غياب واضح للقابضة للإتصالات .. إنطلاق التجهيزات لليوم الوطني لتقنية المعلومات ..وهذه كافة تفاصيله –















































































































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في غياب واضح للقابضة للإتصالات .. إنطلاق التجهيزات لليوم الوطني لتقنية المعلومات ..وهذه كافة تفاصيله





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