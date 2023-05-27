اقتصاد عاجل

رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة يوضح اخر المستجدات

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أوضح رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة عبدالعاطي محمد عبد السلام اخر المستجدات بشأن الافراجات المالية .

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية أنه بلغ عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسيرية الذين تمت فلترة بياناتهم بعد إحالتها من مصلحة الأحوال المدنية 71570 موظف.

وأشار رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة إلى أن إجمالي المستهدفين من الإفراجات المالية 76300 موظف.

وأضاف عبدالسلام أن “لجنة الافراجات بوزارة الصحة انتهت من أعمال الحصر وأحالت اللجنة البيانات المطلوبة إلى لجنة الافراجات بوزارة الخدمة المدنية وهي الآن تتابع إجراءات الإفراجات مع الجهات المعنية”.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك