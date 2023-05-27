رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة يوضح اخر المستجدات

أوضح رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة عبدالعاطي محمد عبد السلام اخر المستجدات بشأن الافراجات المالية .

وقال عبدالسلام في تصريحات صحفية أنه بلغ عدد العناصر الطبية والطبية المساعدة والتسيرية الذين تمت فلترة بياناتهم بعد إحالتها من مصلحة الأحوال المدنية 71570 موظف.

وأشار رئيس لجنة الافراجات المالية بوزارة الصحة إلى أن إجمالي المستهدفين من الإفراجات المالية 76300 موظف.

وأضاف عبدالسلام أن “لجنة الافراجات بوزارة الصحة انتهت من أعمال الحصر وأحالت اللجنة البيانات المطلوبة إلى لجنة الافراجات بوزارة الخدمة المدنية وهي الآن تتابع إجراءات الإفراجات مع الجهات المعنية”.