المصراتي يكشف قيام الكبير بتحويل مبالغ مالية الى تركيا

كشف الصحفي محمود حسان المصراتي، عن قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بتحويل 50 مليون دولار أخرى الى تركيا لدعم أردوغان تحت بند ( تعمير مناطق الزلزال ) .

وبحسب مانشرة المصراتي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، أرتفع الاجمالي الى 200 مليون دولار بعد ثلاثة حوالات سابقة.

وفي وقت سابق، جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، دعم ليبيا لتركيا في إعادة إعمار المناطق المتضررة بسبب الزلزال .

وخلال فبراير الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، أن الحكومة ستقدم دعمًا بـ 50 مليون دولار كدفعة أولى لإعادة الإعمار في تركيا وتحديدا للولايات المتضررة من الزلزال .

وكان زلزال قد ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وأثارت المبالغ المحولة الى تركيا جدلًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث استغل وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير الفرصة لتذكير المنقوش بأن “مدينة بنغازي شرق ليبيا، مسقط رأسها، أولى بهذه القيمة المالية المخصصة لإعادة إعمار جنوب تركيا”.

وأوضح أن “50 مليون دولار أميركي (250 مليون دينار ليبي) لن تذهب لإعادة إعمار جنوب تركيا، بل لتمويل الحملة الانتخابية لرئيس تركيا رجب طيب أردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة في الموازنة التركية”، وفق تعبيره عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”.