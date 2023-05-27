اخر اسعار سحب البطاقات دولار والعملات والذهب اليوم السبت

فيما يلي اخر اسعار سحب البطاقات دولار واسعار العملات الاجنبية في السوق السوداء والذهب مساء اليوم السبت 27 مايو 2023 .

الدولار 🇺🇲

ب5.1950 ~ 5.1900 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.5200 ~ 5.4800 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2000 ~ 5.1950 دينار

تحويل دولار دبي 🇸🇩🇺🇲

ب 5.2300 ~ 5.2250 دينار

تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

9.00 ~10.00 قروش على سعر الكاش

اسعار كسر الذهب :

كسر ذهب 18 ب243.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب284.08 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب297.61 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب324.66 دينار

فيما يلي جميع اسعار سحب البطاقات دولار :

الامان 3.20%

المتحد 4 %

الصحاري ماستر 5.25%

الصحاري فيزا 6.50%

اليقين 4.70%

النوارن 4%

شمال افريقيا 4.30%

الجمهورية 5.70% الدينيز تركية