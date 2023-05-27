اخر اسعار سحب البطاقات دولار والعملات والذهب اليوم السبت

فيما يلي اخر اسعار سحب البطاقات دولار واسعار العملات الاجنبية في السوق السوداء والذهب مساء اليوم السبت 27 مايو 2023 .
الدولار 🇺🇲
ب5.1950 ~ 5.1900 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.5200 ~ 5.4800 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2000 ~ 5.1950 دينار
تحويل دولار دبي 🇸🇩🇺🇲
ب 5.2300 ~ 5.2250 دينار
تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
- 9.00 ~10.00 قروش على سعر الكاش
اسعار كسر الذهب :
كسر ذهب 18 ب243.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب284.08 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب297.61 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب324.66 دينار
فيما يلي جميع اسعار سحب البطاقات دولار :
الامان 3.20%
المتحد 4 %
الصحاري ماستر 5.25%
الصحاري فيزا 6.50%
اليقين 4.70%
النوارن 4%
شمال افريقيا 4.30%
الجمهورية 5.70% الدينيز تركية
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