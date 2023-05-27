المشري: إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر يُديران عمليات تهـريب الوقود المُنظمة

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري إتهامات لإبراهيم الدبيبة وصدام حفتر بإدارة عمليات تهريب الوقود المُنظمة.

وقال المشري في لقاء على قناة المسار أن “الدبيبة لا يريد القضاء على التهريب بل يريد إدارة ملف التهريب عبر تقوية قوة مهربة على قوة أخرى”.

وأضاف المشري أن “أكبر عملية تهريب يمكن أن تحدث في ليبيا هي الصفقة المشبوهة التي حدثت في أبوظبي والتي أتت ببن قدارة رئيسًا للوطنية للنفط”.

ونوه المشري إلى أن “إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر ليست لهما أية صفة عامة ليُجريا مثل هذه الصفقة، مضيفاً “الحقيقة أنهما متورطان في موضوع التهريب المُنظم”.