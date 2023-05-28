أسعار العملات الدولية مقابل الدينار الليبي الأحد

الوطن| رصد

استقر سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأحد، عند مستوى 4.82 دينار، الذي سجله الخميس الماضي، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.96 دينار مقابل 5.95 دينار، الخميس، استقر سعر اليورو عند 5.17 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، فيما انخفض الدينار التونسي إلى 1.55 مقابل 1.56 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.

وتاليا أسعار العملات: