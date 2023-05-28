تحديث جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 28 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد28 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8277 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1781 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9617 دينار، والدولار الكندي 3.5453 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2417 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2872 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3147 دينار، والدينار التونسي 1.5576 دينار، والدرهم المغربي 0.4722 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: