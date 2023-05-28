تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 28 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 28 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 28 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8397 د.ل – للبيع – 4.8156 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1950 ~ 5.1900 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5200 ~ 5.4800 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار
▪️ الباوند =6.20 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2050 ~ 5.2000 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.2500 ~5.2450 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.50 ~9.50 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب243.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 247.50 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = 5.70% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان
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