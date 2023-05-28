تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاحد 28 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاحد 28 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاحد 28 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8397 د‫.‬ل – للبيع – 4.8156 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.1950 ~ 5.1900 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5200 ~ 5.4800 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.20 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.2050 ~ 5.2000 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =

ب5.2500 ~5.2450 دينار

▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺

+8.50 ~9.50 قروش على سعر الكاش

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب243.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 247.50 للجرام

نسبة سحب البطاقات دولار = 5.70% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان