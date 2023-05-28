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مصـرف ليبي يعلن عن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم الاحد

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 :

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الأحد الموافق 28/05/2023 :

  • الفرع الرئيسي
  • شباك ltt
  • شباك الجيل
  • فرع جنزور .
  • فرع ابوسليم
  • فرع الزاوية .
  • وكالة صلاح الدين
  • فرع سوق الجمعة .
  • فرع بنغازي .
  • فرع درنة
  • فرع مسلاته
  • فرع صبراته
  • وكالة معيتيقة
  • وكاله وادي الربيع
  • فرع قصر بن غشير .
  • فرع مصراتة .
  • شباك الجامعة
  • وكالة ساحل الزيتون
  • فرع سبها
  • وكالة بنى وليد
  • وكالة زاويه المحجوب
  • وكالة سوق الخميس المركز.
  • فرع طبرق .
  • فرع تاورغاء
  • فرع الخمس
  • فرع البيضاء
  • فرع صرمان
  • وكالة رقدالين
  • وكالة الاصابعه.
  • فرع زليتن .
  • فرع شحات
  • فرع درنة
  • فرع الأبيار .
  • فرع اجدابيا

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

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