مصـرف ليبي يعلن عن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم الاحد

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاحد الموافق 28 مايو 2023 :
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الأحد الموافق 28/05/2023 :
- الفرع الرئيسي
- شباك ltt
- شباك الجيل
- فرع جنزور .
- فرع ابوسليم
- فرع الزاوية .
- وكالة صلاح الدين
- فرع سوق الجمعة .
- فرع بنغازي .
- فرع درنة
- فرع مسلاته
- فرع صبراته
- وكالة معيتيقة
- وكاله وادي الربيع
- فرع قصر بن غشير .
- فرع مصراتة .
- شباك الجامعة
- وكالة ساحل الزيتون
- فرع سبها
- وكالة بنى وليد
- وكالة زاويه المحجوب
- وكالة سوق الخميس المركز.
- فرع طبرق .
- فرع تاورغاء
- فرع الخمس
- فرع البيضاء
- فرع صرمان
- وكالة رقدالين
- وكالة الاصابعه.
- فرع زليتن .
- فرع شحات
- فرع درنة
- فرع الأبيار .
- فرع اجدابيا
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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