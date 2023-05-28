تغيير في اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الاحد 28 مايو 2023

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 28 مايو 2023.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة شهدت اليوم اللحوم والدواجن انخفاض في لحم البقر المستورد، وارتفاع في لحم الخروف الوطني والمستورد ولحم البقر الوطني ولحم القعود والبيض المحلي. فيما شهدت باقي المنتجات استقرار في الاسعار. وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي . قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاحد 28 مايو 2023:

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