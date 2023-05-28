الكشف عن واقعة تلاعب مالية جديدة لـ”الدبيبة”

كشفت وسائل اعلام محلية عن واقعة جديدة للتلاعب بالأموال وتبرير أوجه الصرف من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وقالت أن الدبيبة قام بحذف بندًا من قرارات تخصيص الأموال للوزراء ينص على عدم استخدام مبلغ العهدة في غير الأغراض المخصصة لها.

وأشارت إلى أنه بهذه الطريقة يمكن للمذكورين (القطراني واللافي) أو للدبيبة نفسه، تغيير الغرض من استخدام هذه الأموال لأي غرض يشاءون دون الحاجة لعرضها على مجلس الوزراء.

وبحسب وسائل الاعلام فإن الدبيبة فعل الأمر ذاته أكثر من مرة في ترحيل فائض بند التنمية التي من العام السابق للصرف على أغراض أخرى في العام الجديد.