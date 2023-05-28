مالطا توداي: السلطات المالطية تعتقل ليبي متهم بغسيل الأموال ومطلوب من قبل السلطات التونسية

ذكرت صحيفة “مالطا توداي ” أمس السبت أن الشرطة المالطية اعتقلت شخص متهم بغسيل الأموال وتهريب الوقود يدعى محمد المصراتي المعروف باسم “ليلو كينغ” ، مع رجلين آخرين وتمت احالتهم اليوم إلى الحبس الاحتياطي بعد تقديمهم للمحاكمة وإتهم المصراتي أيضا بأنه لديه صلة بأشخاص يهربون المخدرات والنفط من مدينة الزاوية .

وقالت مصادر للصحيفة المالطية أن المصراتي اعتقل بعد أسابيع من التحقيقات كما إنه مطلوب أيضا من قبل السلطات التونسية .

في غضون ذلك تم تقديم المغربي حمزة البالغ من العمر 27 عامًا والمقيم في” سانت جوليان ” إلى المحكمة بعد ظهر اليوم بتهمة الاتجار بالكوكايين والقنب وتشكيل مجموعة من الأشخاص ﻹرتكاب اجراىمل .

ومن خلال التحقيقات تبين أن المتهم المصراتي يعيش حياة فاخرة بغسل الأموال كما تم العثور بحوزته على كمية كبيرة من النقود والمجوهرات من بين أمور أخرى .

وأشار محامي المصراتي إلى أنه غير متهم بتهريب المخدرات رغم أن التحقيق كان يتعلق بالمخدرات ولاحظت النيابة أن المتهم ليس لديه سجل بدفع الضرائب رغم حيازته الكثير من الأموال النقدية لذلك فهو متهم بالتهرب الضريبي وليس بتهم المخدرات وفي الماضي لم يواجه المصراتي اتهامات تتعلق بالمخدرات فيما أشارت النيابة إلى أن غسيل الأموال حدث من خلال سيارات فارهة مختلفة بحوزته .

وتابعت الصحيفة بالقول أنه عندما سُئل المصراتي في المحكمه عن مكان عمله ظل صامتا لكنه دفع بأنه غير مذنب كما أن لم يطلب محامي الدفاع فرانكو ديبونو الإفراج عن المتهمين في ضوء الطلب السابق المرفوض وبالتالي تم حبس المصراتي وفقا للصحيفة.

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