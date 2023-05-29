“بن عياد” يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا

شارك رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للإتصالات “م. محمد بن عياد” رفقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية “الأستاذ المستشار سليمان الشنطي” في فعاليات “المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا” بتنظيم وإشراف هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا..

وأكد كافة الحضور بالمؤتمر على أهمية انعقاد هذا المؤتمر في ليبيا، وأهمية التحكيم في الحفاظ على مصالح البلاد التجارية والاقتصادية والاستثمارية… .

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من أبرز المتخصصين في مجال التحكيم المحلي والعربي والدولي- إلى نشر ثقافة التحكيم، وإبراز دوره وأهميته في الاستثمار، والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة محليا ودوليا في مجال التحكيم الدولي؛ نظرا لما يتمتع به الأخير من مزايا جعلته الوسيلة المثلى لفض المنازعات بين الأطراف المتعاقدة، لا سيما في مجال العقود الدولية؛ كونه وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهي الجوانب التي تحتاج إليها البلاد في ظل ظرفها الاستثنائي لتحقيق الاستقرار.