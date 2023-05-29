تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 29 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد28 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8241 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1823 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9657 دينار، والدولار الكندي 3.5491 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2408 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2863 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3137 دينار، والدينار التونسي 1.5513 دينار، والدرهم المغربي 0.4718 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: