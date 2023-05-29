اليورو يرتفع والدولار يستقر في السوق الرسمية

الوطن| رصد

وزاد سعر اليورو مقابل الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، إلى 5.18 دينار مقابل 5.17 دينار، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 4.82 دينار، والجنيه الإسترليني عند 5.96 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، استقر متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.

وتاليا أسعار العملات: