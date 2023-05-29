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مصـرف شمال افريقيا يعلن عن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم الاثنين

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 :

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإتنين الموافق 29/05/2023 :

🏛 الفرع الرئيسي
🏛 شباك ltt
🏛 شباك الجيل
🏛 فرع جنزور.
🏛 فرع ابوسليم
🏛 فرع الزاوية.
🏛 وكالة صلاح الدين
🏛 فرع تاجوراء
🏛 فرع سوق الجمعة .
🏛 فرع بنغازي .
🏛 فرع درنة
🏛 فرع مسلاته
🏛 فرع صبراته
🏛 وكالة معيتيقة
🏛 وكاله وادي الربيع
🏛 فرع قصر بن غشير .
🏛 فرع مصراتة
🏛 مصراته – سوق النعاري.
🏛 شباك الجامعة
🏛 وكالة ساحل الزيتون
🏛 فرع سبها
🏛 وكالة الجديد
🏛 مبنى الرقابة الإدارية.
🏛 وكالة بنى وليد
🏛 وكالة زاويه المحجوب
🏛 وكالة سوق الخميس المركز.
🏛 فرع طبرق .
🏛 فرع تاورغاء
🏛 فرع الخمس
🏛 فرع البيضاء
🏛 فرع صرمان
🏛 وكالة رقدالين
🏛 وكالة الاصابعه.
🏛 فرع زليتن .
🏛 فرع شحات
🏛 فرع درنة
🏛 فرع الأبيار .
🏛 فرع اجدابيا
🏛 قصر الخيار

علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
‏‎- السقف اليومي 1000 دينار.
‏‎وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
‏‎- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
‏‎- السقف الشهري 5000 دينار.

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