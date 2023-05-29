مصـرف شمال افريقيا يعلن عن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم الاثنين

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023 :
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإتنين الموافق 29/05/2023 :
🏛 الفرع الرئيسي
🏛 شباك ltt
🏛 شباك الجيل
🏛 فرع جنزور.
🏛 فرع ابوسليم
🏛 فرع الزاوية.
🏛 وكالة صلاح الدين
🏛 فرع تاجوراء
🏛 فرع سوق الجمعة .
🏛 فرع بنغازي .
🏛 فرع درنة
🏛 فرع مسلاته
🏛 فرع صبراته
🏛 وكالة معيتيقة
🏛 وكاله وادي الربيع
🏛 فرع قصر بن غشير .
🏛 فرع مصراتة
🏛 مصراته – سوق النعاري.
🏛 شباك الجامعة
🏛 وكالة ساحل الزيتون
🏛 فرع سبها
🏛 وكالة الجديد
🏛 مبنى الرقابة الإدارية.
🏛 وكالة بنى وليد
🏛 وكالة زاويه المحجوب
🏛 وكالة سوق الخميس المركز.
🏛 فرع طبرق .
🏛 فرع تاورغاء
🏛 فرع الخمس
🏛 فرع البيضاء
🏛 فرع صرمان
🏛 وكالة رقدالين
🏛 وكالة الاصابعه.
🏛 فرع زليتن .
🏛 فرع شحات
🏛 فرع درنة
🏛 فرع الأبيار .
🏛 فرع اجدابيا
🏛 قصر الخيار
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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