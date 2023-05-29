تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 29 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 29 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 29 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8362 د.ل – للبيع – 4.812 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1800 ~ 5.1750 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5000 ~ 5.4600 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار
▪️ الباوند =6.20 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2100 ~ 5.2050 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.2400 ~5.2350 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب241.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 245.50 للجرام
نسبة سحب البطاقات دولار = 5.30% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان
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