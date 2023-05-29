تغيير في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاثنين 29 مايو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 29 مايو 2023.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة، شهدت الخضروات اليوم استقرار في بعض المنتجات وانخفاض في البصل والطماطم والفلفل الأحمر.

فيما شهدت الفواكه استقرار في بعض المنتجات وارتفاع في التفاح الإيطالي، وانخفاض في التفاح التركي والكمثرى والعنب الإيطالي والتركي.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاثنين 29 ابريل 2023 :