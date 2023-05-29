مسؤول بوزارة الصحة بشأن اخر مستجدات التسويات الوظيفة والعلاوات

أكد مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة محيي الدين النويجي إنجاز أكثر من 70% من التسويات الوظيفية وإصدار قرارات بتسوية الدرجات الحقيقية للموظفين.

وقال النويجي في تصريحات اعلامية أن التسويات ستعطي للاستشاري ما نسبته 20% من حقوقه فقط.

وأضاف النويجي أن “باقي الحقوق تتمثل في العلاوات التي اسقطها جدول المرتبات الموحد”.

وأشار النويجي إلى أنه “تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية للنظر في ملف العلاوات”.

وطمأن النويجي العناصر الطبية والطبية المساعدة بأن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالعلاوات”.