مسؤول يوضح سبب إغلاق الطريق الساحلي بالمطرد والماية

أوضح المسؤول الإعلامي بمناطق ورشفانة محمد إمسيّب، اليوم الاثنين أن إغلاق الطريق الساحلي مساء أمس، في منطقة الماية يأتي احتجاجا على الضربات الجوية التي شهدتها المنطقة .

وأشار إمسيّب، في تصريحات اعلامية الى أن ضربات الماية استهدفت ممتلكات مواطنين وألحقت الضرر بالصيادين العاملين بميناء الماية .

وقال المسؤول الإعلامي بمناطق ورشفانة أن أهالي الماية قرروا إغلاق الطريق إلى حين نظر حكومة الوحدة الوطنية في الأمر التي يحمّلونها المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأضاف إمسيّب، ان أغلق الطريق الساحلي في منطقة المطرد اليوم جاء للسبب ذاته، من قبل سيارات مسلحة مجهولة التبعية، مسبّبةً ارتباكا للمواطنين المارّين منها.