المؤسسة الوطنية للنفط تربح ملكية “مصفاة رأس لانوف” ضد شركة إماراتية

أصدرت محكمة استئناف باريس حكما لصالح المؤسسة للنفط ضد “شركة تراستا” للطاقة الإماراتية يمنحها السيطرة بشكل كامل على “مصفاة رأس لانوف “

وقال موقع أفريكا أنتليجنس إن الحكم الصادر يلزم دفع “تراستا” مايقارب 115 مليون دولار كرسوم غير مدفوعة للمؤسسة بعد أن فازت بقضية في 23 من مايو ضد “تراستا” ورفض المحكمة طلب الأخيرة بإلغاء القضية.

وأكد الموقع إمكانية مضي المؤسسة قدما مرة أخرى في تقييم أسهم “تراستا”، مشيرة إلى اعتزام مؤسسة النفط تفويض غرفة التجارة الدولية، للاستحواذ على أسهم “تراستا” في “ليركو” وأحضرت خبيرًا للقيام بذلك وفق الموقع.

وكانت الشركتان جزءا من ائتلاف الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط “ليركو” الذي تأسس في عام 2008 لتشغيل مصفاة رأس لانوف، قبل أن تواجه صعوبات بعد الثورة وتغلق أبوابها بعد عامين.

المصدر : موقع أفريكا أنتلجينس الفرنسي