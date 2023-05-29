شاهد.. الافراجات المالية عن قطاعات التعليم و الصحة وعدد من القطاعات مع مرتبات شهر مايو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إفراجات عدد من القطاعات لتشملها مرتبات شهر مايو، والتي شلمت قطاع التعليم و قطاع الصحة و كذا قطاعات اخرى.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قد أحالت مرتبات شهر مايو للعام 2023 الى مصرف ليبيا المركزي لإستكمال اجراءات تسهيلها الى حسابات الجهات العامة.

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر مايو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان :

الصحة

الافراجات المالية عن جهاز خدمات الإسعاف مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى برقن مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى ونزريك القروي مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى جندوبة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة بالمناطق الرجبان مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة بالمناطق سيدي السائح مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى جنزور القروي مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى ققم مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى زاوية المحجوب القروي مصراتة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن المركز الوطني للقلب تاجوراء مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى الزهراء مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مركز مصراتة الطبي مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة بالمناطق العجيلات مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مكاتب الصحة بالمناطق ترهونة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن العيادة المجمعة غوط الشعال مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مستشفى الرازي مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مركز علاج المسنين الزاوية مع مرتبات شهر مايو

التعليم

الافراجات المالية عن جامعة الزيتونة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن تعليم الجفرة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن تعليم سواني بن آدم مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن جامعة الجفارة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الشرقية مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مراقبة تعليم عين زارة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن تعليم سوق الجمعة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن تعليم الجديدة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مراقبة تعليم صرمان مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مراقبة تعليم الشاطى مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن مراقبة تعليم عين زارة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن تعليم مزدة مع مرتبات شهر مايو

الافراجات المالية عن عدد القطاعات :