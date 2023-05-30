مصـرف شمال افريقيا يعـلن عـن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 :
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الثلاثاء :
وكالة صلاح الدين
فرع طرابلس الرئيسي .
فرع تاجوراء .
فرع جنزور .
فرع مصراتة .
فرع زليتن .
وكالة بني وليد .
فرع يفرن .
وكالة الأصابعة .
فرع سرت .
مع تقديم كافة الخدمات :
- فتح حسابات .
- كافة الخدمات الإلكترونية .
🔸 ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
كما يمكنكم السحب عبر الة السحب الذاتي ATM .
علما بأن التوزيع مستمر حتى نفاد الكمية .
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