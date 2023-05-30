اقتصاد عاجل

مصـرف شمال افريقيا يعـلن عـن الصرافات المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 :

تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الثلاثاء :

وكالة صلاح الدين
فرع طرابلس الرئيسي .
فرع تاجوراء .
فرع جنزور .
فرع مصراتة .
فرع زليتن .
وكالة بني وليد .
فرع يفرن .
وكالة الأصابعة .
فرع سرت .
مع تقديم كافة الخدمات :

  • فتح حسابات .
  • كافة الخدمات الإلكترونية .
    🔸 ملاحظة يطلب إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب.
    كما يمكنكم السحب عبر الة السحب الذاتي ATM .
    علما بأن التوزيع مستمر حتى نفاد الكمية .

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك