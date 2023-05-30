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تغيير في اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة، شهدت اليوم الثلاثاء اللحوم والدواجن انخفاض في لحم الخروف المستورد ولحم البقر الوطني ولحم الحوار ولحم الدجاج المحلي والبيض المحلي.

كما شهدت ارتفاع في لحم الخروف الوطني ولحم البقر المستورد والبيض واستقرار في لحم القعود ولحم الدجاج المستورد.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023:

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