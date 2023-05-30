تغيير في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الثلاثاء استقرار في بعض المنتجات كالبطاطا والفلفل الحار والليمون العصري وارتفاع في البصل والفلفل الأحمر والثوم. وانخفاض في الخيار والطماطم.

أما الفواكه شهدت استقرار في بعض المنتجات وارتفاع في التفاح الإيطالي والتركي والكمثرى والعنب الإيطالي والبطيخ.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 ابريل 2023 :