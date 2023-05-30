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تباين اسعار الاسمنت و الحديد و مواد البناء في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر اسعار الحديد و الاسمنت و مواد البناء في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة، شهدت مواد البناء اليوم الثلاثاء ارتفاع ملحوظ في بعض المواد كالحديد المسلح رقم 6 ،12، 14، والإسمنت المحلي، وانخفاض في الإسمنت المستورد، والطوب الإسمنتي ،15، 20، واستقرار في باقي المواد.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي اسعار الحديد و الاسمنت و الطوب و مواد البناء في ليبيا اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023:

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