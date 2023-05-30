تفاصيل اجتماع المبروك بشأن الإفراجات المالية للعاملين في هذه الجهة

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء اجتماعا مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية “وليد اللافي”، ‏ورئيس الهيئة العامة للصحافة ومدير صندوق دعم الإعلاميين، ومدير قناة ليبيا الوطنية ورئيس مصلحة الفضاء السمعي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمدينة طرابلس الإعلامية.

وبحث الاجتماع تعزيز مستوى الشفافية في نشر البيانات المالية الحكومية عبر المنصات الحكومية والقنوات الإعلامية، والتحديات والمشاكل المالية التي تواجه المؤسسات الإعلامية، حيث طرح المجتمعون استفساراتهم حول الميزانيات التأسيسية للمؤسسات الحديثة والميزانيات التسييرية لسنة 2023.

وتناول الاجتماع أيضا المشاكل المالية التي تواجه المنصات المالية التابعة لملف الإعلام الحكومي والإفراجات المالية للعاملين في مؤسسات الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى بحث سبل تطوير لائحة الإنتاج بما يعود بالنفع على الإعلاميين والمواد الإعلامية التي ينتجونها على حد سواء.