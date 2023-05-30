شاهد.. الجهات المشمولة في الافراجات المالية بقطاع التعليم مع مرتبات شهر مايو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إلافراجات المالية للعدد من الجهات في قطاع التعليم تشملها مرتبات شهر مايو.

وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر مايو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان :

التعليم :