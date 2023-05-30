شاهد.. الجهات المشمولة في الافراجات المالية بقطاع التعليم مع مرتبات شهر مايو

كشفت مصادر مطلعة أنه جرى إحالة إلافراجات المالية للعدد من الجهات في قطاع التعليم تشملها مرتبات شهر مايو.
وفيما يلي ننشر الجهات المشمولة بالافراجات في مرتبات شهر مايو واخر المستجدات بشأن هذا الأمر حتى الان :
التعليم :
- الافراجات المالية عن مراقبة التربية والتعليم ببلدية الجديدة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن معلمي التمديد توكرة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة التربية والتعليم توكرة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم شحات مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة التعليم بالمناطق البيضاء مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن جامعة الزيتونة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم الجفرة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم سواني بن آدم مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن جامعة الجفارة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبات التعليم بالمناطق الشرقية مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة تعليم عين زارة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم سوق الجمعة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم الجديدة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة تعليم صرمان مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة تعليم الشاطى مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن مراقبة تعليم عين زارة مع مرتبات شهر مايو
- الافراجات المالية عن تعليم مزدة مع مرتبات شهر مايو
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