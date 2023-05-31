تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 31 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 31 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.832 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1649 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9825 دينار، والدولار الكندي 3.5433 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2336 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2884 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3156 دينار، والدينار التونسي 1.5591 دينار، والدرهم المغربي 0.4745 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: