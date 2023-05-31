مصرف شمال افريقيا يوضح بشأن توفر السيولة في هذه الفروع اليوم الاربعاء

أعلن مصرف شمال افريقيا بأن السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 31-05-2023 بالفروع الأتية:

فرع طرابلس الرئيسي .

فرع تاجوراء .

وكالة معيتيقة .

وكالة سيدي السائح .

فرع حي الأندلس .

فرع صرمان .

فرع أبو سليم .

فرع صبراتة .

وكالة صلاح الدين .

وكالة سوق الخميس امسيحل .

وكالة وادي الربيع .

وكالة رقدالين .

فرع سوق الجمعة .

فرع جنزور .

مع تقديم كافة الخدمات : – فتح حسابات، كافة الخدمات الإلكترونية.

ونوه بأهمية إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب، كما يمكنكم السحب عبر الة السحب الذاتي ATM ، علما بأن التوزيع مستمر حتى نفاد الكمية .