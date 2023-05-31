مصرف شمال افريقيا يوضح بشأن توفر السيولة في هذه الفروع اليوم الاربعاء

أعلن مصرف شمال افريقيا بأن السيولة متوفرة اليوم الاربعاء الموافق 31-05-2023 بالفروع الأتية:
فرع طرابلس الرئيسي .
فرع تاجوراء .
وكالة معيتيقة .
وكالة سيدي السائح .
فرع حي الأندلس .
فرع صرمان .
فرع أبو سليم .
فرع صبراتة .
وكالة صلاح الدين .
وكالة سوق الخميس امسيحل .
وكالة وادي الربيع .
وكالة رقدالين .
فرع سوق الجمعة .
فرع جنزور .
مع تقديم كافة الخدمات : – فتح حسابات، كافة الخدمات الإلكترونية.
ونوه بأهمية إحضار الإثبات الشخصي عند عملية السحب، كما يمكنكم السحب عبر الة السحب الذاتي ATM ، علما بأن التوزيع مستمر حتى نفاد الكمية .
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