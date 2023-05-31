مصرف ليبي يعلن عـن أجهزة الصراف الآلي المشحونة بالسـيولة النقدية وسقف السحب اليوم الاربعاء

فيما يلي تحديث بآلات الصراف الذاتي المشحونة لمصرف شمال أفريقيا والتي تعمل اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 :
تحديث بخصوص آلات الصراف الذاتي المشحونة والتي تعمل اليوم الإربعاء الموافق 31/05/2023:
الفرع الرئيسي
شباك ltt
شباك الجيل
فرع جنزور.
فرع ابوسليم.
فرع الزاوية.
فرع سوق الجمعة .
فرع بنغازي الرئيسي.
فرع صبراته
وكالة معيتيقة
وكاله وادي الربيع
فرع قصر بن غشير .
فرع مصراتة
مصراته – سوق النعاري.
شباك الجامعة
وكالة ساحل الزيتون
فرع سبها
مبنى الرقابة الإدارية.
وكالة بنى وليد
وكالة زاويه المحجوب
وكالو سوق الخميس المركز.
فرع طبرق .
فرع تاورغاء.
فرع الخمس
فرع البيضاء
فرع ترهونة.
فرع صرمان
وكالة رقدالين
وكالة الأصابعة.
فرع زليتن.
فرع شحات
فرع درنة
فرع الأبيار.
فرع اجدابيا
قصر الخيار.
علما بأن سقف السحب من الصراف الالي حسب التالي:
- السقف اليومي 1000 دينار.
وعمليه السحب تتم كالتالي ” سحب قيمة 400 دينار – 400 دينار – 200 دينار” لكل حركة.
- السقف الاسبوعي 3000 دينار.
- السقف الشهري 5000 دينار.
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