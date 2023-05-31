السفير الليبي لدى إيطاليا يكشف عن مصلحة إيطاليا النفطية لدى ليبيا 

قال السفير الليبي لدى إيطاليا مهند يونس أمس أن ليبيا تدعم وتساند” مشروع إيطاليا لتصبح مركزا للغاز في البحر المتوسط ​​”لأنه في مصلحتها أيضا .

وأضاف يونس أن ليبيا لديها تعاون تاريخي مع إيطاليا في مجال النفط والغاز لافتاً إلى “الاستثمارات الكبيرة” لمجموعة إيني الإيطالية للطاقة في بلاده وأهمية خط جرين ستريم الذي يربط الحقول الليبية بمحطة جيلا في صقلية.

وبحسب موقع “ديكور 39″تحدث السفير عن الاتفاقيات الرئيسية الموقعة في العاصمة الليبية طرابلس بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار في مجال المحروقات.

واعتبر يونس أنه من مصلحة ليبيا أن يصبح التعاون مع إيطاليا استراتيجياً وذلك سواء للغاز أو العلاقة مع إفريقيا وأوروبا وشدد على أن إيطاليا تحقق هذا المركز في البحر المتوسط ​ .