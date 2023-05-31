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تغيير في اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة، شهدت اليوم الأربعاء اللحوم والدواجن انخفاض في لحم الخروف الوطني ولحم البقر المستورد ولحم القعود، وارتفاع في لحم الخروف المستورد ولحم الدجاج المحلي والبيض المحلي.

واستقرار في باقي المنتجات.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023:

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