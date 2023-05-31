تغيير في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الأربعاء استقرار في بعض المنتجات كالبصل والبطاطا والخيار والطماطم.

وارتفاع في والفلفل الحار والأحمر. وانخفاض في الثوم. أما الفواكه- شهدت استقرار في معظم المنتجات وانخفاض في التفاح الإيطالي والتركي والكمثرى والعنب الإيطالي والموز.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023 :