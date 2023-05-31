اقتصاد عاجل

تغيير في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023

تم النشر منذُ دقيقتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الأربعاء استقرار في بعض المنتجات كالبصل والبطاطا والخيار والطماطم.

وارتفاع في والفلفل الحار والأحمر. وانخفاض في الثوم. أما الفواكه- شهدت استقرار في معظم المنتجات وانخفاض في التفاح الإيطالي والتركي والكمثرى والعنب الإيطالي والموز.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 31 مايو 2023 :

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك