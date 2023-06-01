تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 01 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 01 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8325 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1616 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0073 دينار، والدولار الكندي 3.146 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2327 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2884 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3157 دينار، والدينار التونسي 1.5513 دينار، والدرهم المغربي 0.4743 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: