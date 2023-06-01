تغيير جديد.. ارتفاع في اسعار اللحوم و الدجاج في ليبيا اليوم الخميس 1 يونيو 2023

فيما يلي ننشر اسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 1 يونيو 2023.

وبحسب نشرة الاسعار الصادرة عن شبكة ليبيا للتجارة، – شهدت اليوم الخميس اللحوم والدواجن ارتفاع في لحم الخروف الوطني ولحم البقر المستورد ولحم الدجاج المحلي ولحم القعود وانخفاض في لحم الخروف المستورد ولحم البقر الوطني والبيض المستورد.

واستقرار في باقي المنتجات.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

قائمة بـ أسعار اللحوم و الدواجن و البيض في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 1 يونيو 2023: