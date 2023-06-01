اعلان هــام من وزارة المالية بشأن مرتبات شهر مايو

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، عن البدء بتوزيع حوافظ مرتبات شهر مايو لجميع القطاعات الممولة من الخزانة العامة بوزارة المالية.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أحالت إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر ” مايو″ لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة الاسبوع الماضي، موضحةً إن التسليم يأتي لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وفي وقت سابق، كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر مايو.

وقالت إدارة الميزانية بوزارة المالية لحكومة الوحدة الوطنية في بيان مقتضب صادر عنها أن عدد الموظفين الذين تم تعديل مرتباتهم بالزيادة (ترقية+جدول موحد) في شهر مايو 2023م بلغ عددهم 60828 موظف ، مؤكدةً أن عدد الموظفين الذين تم تغيير مسار عملهم في شهر مايو بلغ عددهم 82989 موظف .