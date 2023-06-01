استكمال الاجتماع العادي الثالث لمجلس الوزراء بالحكومة الليبية .. وهذه نتائجه

استكمل مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، الاجتماع العادي الثالث بمدينة بنغازي ، والذي بحث عددًا من الخدمية والسياسية والاقتصادية.

حيث خلص الاجتماع بالموافقة على سحب قرار “حكومة الوحدة الوطنية” منتهية الولاية رقم 139 لسنة 2021 والمتعلق بشركات الأشغال العامة وفقًا ا لتوجيه هيئة الرقابة الإدارية بالخصوص.

وكذلك تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس الحكومة الليبية السيد سالم الزادمة، لغرض متابعة المنافذ الحدودية بالمنطقة الجنوبية وتقييم وضعها خاصة المنافذ الواقعة بين السودان وليبيا.

والموافقة على منح الإذن لوزارة الطيران للتعاقد لتنفيذ برج مراقبة بمطار بنينا الدولي، والإذن لها لتوريد المعدات الخاصة بها.

كما تم الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة ببلدية الكفرة وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، و على منح صفة مأمور ضبط قضائي، لعدد من موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات.

وقد منح المجلس الإذن لوزارة الصناعة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاينة وحصر ومتابعة الشركات المتوقفة والمتعثرة وتقديم الرأي الفني المناسب لها.

وإعادة العميد حسين محمد بعيو الى العمل بجهاز الشرطة الزراعية ، والموافقة على إنشاء مبنى مركز الأورام ببلدية سرت، كما تم ترفيع مجمع عيادات شهداء الشوري إلى مستشفى قروي سعة 60 سرير ببلدية الكفرة.

بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، وعلى إنشاء المنطقة الحرة جليانه وتسمية لجنة الادارة.

والموافقة على إنشاء المعهد العالي للضباط لجهاز الأمن الداخلي، والتعاقد مع 100 من الاستشاريين والأطباء في التخصصات النادرة لمناطق الجنوب.

مع تخصيص مبلغ مالي لعدد 36 مرفق صحي بالمنطقه الجنوبية وتوفير مصل العقارب.