كتب د. عبدالله ونيس الترهوني: واقع دول العالم في مؤشر الدول الهشة للعام 2023

مؤشر الدول الهشة Fragile states Index والذي كان يطلق عليه في السابق “مؤشر الدول الفاشلة Failed states ” نشره كالعادة صندوق السلام الأميركي، والمؤشر العام تًصنف فيه الدول من خلال 12 مؤشراً (عاملاً) أساسياً بالإضافة إلى عوامل فرعية أخرى.



تقرير الدول الهشة للعام 2023 شمل 179 دولة، ودأب المؤشر على وصف الدول الهشة بأنها تلك الدول التي لديها قدرة متدنية في إنجاز أو إتمام وظائف إدارة الحكم، وأنها تُعاني من أزمات داخلية وخارجية على الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن تفشي الفساد السياسي والمالي في أنظمتها، وعلى الرغم من اختلاف ظروف الدول الهشة داخلياً إلا أنها جميعاً تشترك في تفشي متلازمة الفقر والبطالة والفساد وانعدام الأمن.



تقرير العام 2023 أوضح أن الدول الاسكندنافية لازالت هي الأكثر متانة بين دول العالم وبالأخص النرويج التي حلت في المركز الأخير للمؤشر ثم ايسلندا ثم فنلندا والتي كانت الأكثر متانة عالمياً في تقرير 2021 ثم جاءت كل من نيوزيلنده وسويسرا والدانمارك على التوالي، في المقابل فإن الصومال هي أقل دول العالم متانة عالمياً أي أنها الأكثر هشاشة وجاءت في صدارة المؤشر، وقد أشاد التقرير بدولتي موريشيوس وسنغافورة، وأشار إلى أن دولة سنغافورة تعد أول دولة آسيوية تحقق متانة مستمرة Sustainable ، كما أوضح تقرير العام 2023 أن أكثر الدول هشاشة عالمياً وعلى الترتيب هي الصومال واليمن وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وسوريا وافغانستان والسودان وتشاد.



عربياً حلت الامارات في المركز الاول و(156) عالمياً ثم قطر(149) ثم عُمان (136) ثم الكويت(133) ثم البحرين (101) ثم السعودية (100) ثم المغرب (90) ثم الجزائر )83) ثم الاردن (68) ثم مصر (50)، أما فيما يخص مركز ليبيا في هذا المؤشر فقد جاءت على رأس الدول الهشة في شمال أفريقيا مرة أخرى وإنحدرت إلى المركز 17 عالمياً في 2021 و 2023 نزولاً من المركز27 والذي احتلته العام 2019 ، وصارت على بعد 162 مركزاً من المتصدرة النرويج، كما أوضح التقرير أن الدول الواقعة جنوب وجنوب شرق ليبيا هي أكثر هشاشة منها.