اسماء الافراجات المالية عن مصلحة الأحوال المدنية الجبل الاخضر مع مرتبات مايو

ننشر اسماء المفرج عنهم عن مصلحة الأحوال المدنية الجبل الاخضر مع مرتبات شهر مايو لعدد 30 موظف .

1 امينه رسلان بلقاسم اقدوره التجاري عمر المختار.

2عاليه محمد عبدربه محمد التجاري عمر المختار

3 حميده سعد بوبكر عطيه التجاري عمر المختار

4 فريحه بلقاسم حسن محمد التجاري عمر المختار

5 بشرى فرج علي إبراهيم التجاري عمر المختار

6 انتصار بدر علي اعريقات التجاري عمر المختار

7 حنان سعد موسى عثمان التجاري عمر المختار

8 احمد عبد القوي السيد عبد القوي التجاري عمر المختار

9 فريال فتحي فرج يحي الجمهوريه الجبل الأخضر

10 اريج محمد صالح يوسف التجاري عين ماره

11 غنيه منصف محمد امصدف التجاري عين ماره

12 فاطمه ونيس صالح عبدالله التجاري القبه

13 المعتز بالله صالح نصيب الكاسح الوحده البيضاء

14 نجاة رزق علي بوشنينه التجاري القبه

15 ريم محمد الصاوي مفتاح التجاري القبه

16 فاطمه امراجع محمود الشاعري شمال أفريقيا القبه

17 ايه رزق إدريس موسى شمال أفريقيا القبه

18 فوزيه بلقاسم زكري محمد التجاري الفايديه

19 هاجر عبدالرسول سعد البرعصي التجاري شحات

20 خديجه صالح عمر عثمان التجاري شحات

21 سميه مفتاح سعد بوحليقه التجاري شحات

22 الزهراء محمود الصقر فرج التجاري شحات

23 عاليه بلقاسم عبد السلام عثمان التجاري شحات

24 مروه سعد حمد محمود التجاري مسه

25 اسامه يونس مصطفى عبدالقادر التجاره والتنميه البيضاء

26 مقبوله امراجع المهدي امراجع شمال أفريقيا البيضاء

27 احمد جبريل عتيق سعيد الصحاري جردس

28 منيه بشير عبدالله مؤمن التجاري االبيضاء

29 غاده عياد صالح عوض التجاري البيضاء

30 غزاله صالح فرجاني سالم الصحاري جردس