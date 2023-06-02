اسماء الافراجات المالية عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مع مرتبات مايو

ننشر باقي اسماء الافراجات المالية عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مع مرتبات شهر مايو والبالغ عددهم 70 موظف.

1_سالمه جمعه عبدالحميد سعد

2_حنان محمد يوسف ابوبكر

3_صلاح محمد محمد الغويل

4_أسماعيل عمر عبد الهادي ضياف

5_محمد عثمان على عثمان

6_مؤيد عامر خليفة السيلينى

7_حسام الدين علي رمضان الدرهوبي

8_منعم محمد عمر سويل

9_أشرف أبوبكر عبدالرحمن أبورقيقة

10_نصر الدين مفتاح المبروك عمران

11_عبدالسلام عمران محمد المرجيني

12_على مسعود الترهونى إنبية

13_أحمد المختار أحمد ابوشوفه

14_زكريا على سالم الحبيشي

15_سهيل حلمي حامد بدران

16_طه عبدالقادر محمد الغول

17_محمد خليفة سالم سالم

18_اسماء علي محمد حابه

19_أكرم رجب عياد دردور

20_عمر علي عمر محمد

21_عيسى محمد ضو بشر

22_ياسر محمد عبدالله التراغني

23_زايد المرغني زايد سالم

24_يونس عبدالعزيز محمد غيث

25_محمد علي أبوبكر علي

26_أحمد مسعود أحمد ضو

27_عبدالمولى عبد العاطى عبدالحميد الزليطنى

28_محمد علي محمد الهمالي

29_محمود علي أبوبكر علي

30_عبد الحق ناجي مبروك أمحمد

31_يوسف مسعود أحمد ضو

32_عبدالرحمن محمد جمعة الهمالي

33_أبوبكر علي أبوبكر علي

34_احمد محمد مصباح الفرجانى

35_عبدالرحمن احمد محمد ارخيص

36_رضا يوسف عثمان النكاع

37_احمد حسين عثمان العالم

38_منال عبد الرزاق محمود باكير

39_محمد على السنى عويدات

40_محمدالقريشى محمد سالم حدود

41_عبد الباري علي صالح الزغداني

42_جليلة المبروك عبدالسلام الطيف

43_عبدالرحمن سالم محمد ابورقيقة

44_عادل الشريف عبدالله الشريف

45_مروه سالم عبدالله الترهوني

46_مروان فوزى عبدالسلام الطرابلسى

47_محمد نظام الدين محمد التوناللى

48_عمار صالح عبدالسلام جرمة

49_محمد راسم أحمد أحمد

50_محمد المختار محمد الادهم

51_ناصر رمضان خليفة بيشكو

52_بهاءالدين بشير الطاهر الشهرانى

53_الوافي المحتوت عبدالرحمن المحتوت

54_مودة سعد الدين محمد السويعدى العزيبى

55_عبدالله محمد محمد ذياب

56_عبدالرزاق معمر عبدالهادي الرقيق

57_عبدالسلام رمضان عبدالسلام صالح

58_هانى محمد مصطفى الشعتانى

59_محمد جمال على انبية

60_محمد عبدالمطلب محمد القريو

61_محمد فتحى ابراهيم بن جامع

62_كريم محمد على الكبير

63_محمد علي محمد الديب

64_الحسين محمد عبد الرزاق غانم

65_عبد الناصر المهدى محمد عبد الرزاق

66_محمود سالم عبدالنبي الضاوي

67_عبدالسميع رمضان عبدالسلام القنين

68عبد الرحمن محمد عبد الله بن عون

_69حمزة عبد الحكيم عبدالله كمال

70 عبدالحميد بنور أحمد الصول