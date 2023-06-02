اسماء الافراجات المالية عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مع مرتبات مايو

ننشر باقي اسماء الافراجات المالية عن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مع مرتبات شهر مايو والبالغ عددهم 70 موظف.
1_سالمه جمعه عبدالحميد سعد
2_حنان محمد يوسف ابوبكر
3_صلاح محمد محمد الغويل
4_أسماعيل عمر عبد الهادي ضياف
5_محمد عثمان على عثمان
6_مؤيد عامر خليفة السيلينى
7_حسام الدين علي رمضان الدرهوبي
8_منعم محمد عمر سويل
9_أشرف أبوبكر عبدالرحمن أبورقيقة
10_نصر الدين مفتاح المبروك عمران
11_عبدالسلام عمران محمد المرجيني
12_على مسعود الترهونى إنبية
13_أحمد المختار أحمد ابوشوفه
14_زكريا على سالم الحبيشي
15_سهيل حلمي حامد بدران
16_طه عبدالقادر محمد الغول
17_محمد خليفة سالم سالم
18_اسماء علي محمد حابه
19_أكرم رجب عياد دردور
20_عمر علي عمر محمد
21_عيسى محمد ضو بشر
22_ياسر محمد عبدالله التراغني
23_زايد المرغني زايد سالم
24_يونس عبدالعزيز محمد غيث
25_محمد علي أبوبكر علي
26_أحمد مسعود أحمد ضو
27_عبدالمولى عبد العاطى عبدالحميد الزليطنى
28_محمد علي محمد الهمالي
29_محمود علي أبوبكر علي
30_عبد الحق ناجي مبروك أمحمد
31_يوسف مسعود أحمد ضو
32_عبدالرحمن محمد جمعة الهمالي
33_أبوبكر علي أبوبكر علي
34_احمد محمد مصباح الفرجانى
35_عبدالرحمن احمد محمد ارخيص
36_رضا يوسف عثمان النكاع
37_احمد حسين عثمان العالم
38_منال عبد الرزاق محمود باكير
39_محمد على السنى عويدات
40_محمدالقريشى محمد سالم حدود
41_عبد الباري علي صالح الزغداني
42_جليلة المبروك عبدالسلام الطيف
43_عبدالرحمن سالم محمد ابورقيقة
44_عادل الشريف عبدالله الشريف
45_مروه سالم عبدالله الترهوني
46_مروان فوزى عبدالسلام الطرابلسى
47_محمد نظام الدين محمد التوناللى
48_عمار صالح عبدالسلام جرمة
49_محمد راسم أحمد أحمد
50_محمد المختار محمد الادهم
51_ناصر رمضان خليفة بيشكو
52_بهاءالدين بشير الطاهر الشهرانى
53_الوافي المحتوت عبدالرحمن المحتوت
54_مودة سعد الدين محمد السويعدى العزيبى
55_عبدالله محمد محمد ذياب
56_عبدالرزاق معمر عبدالهادي الرقيق
57_عبدالسلام رمضان عبدالسلام صالح
58_هانى محمد مصطفى الشعتانى
59_محمد جمال على انبية
60_محمد عبدالمطلب محمد القريو
61_محمد فتحى ابراهيم بن جامع
62_كريم محمد على الكبير
63_محمد علي محمد الديب
64_الحسين محمد عبد الرزاق غانم
65_عبد الناصر المهدى محمد عبد الرزاق
66_محمود سالم عبدالنبي الضاوي
67_عبدالسميع رمضان عبدالسلام القنين
68عبد الرحمن محمد عبد الله بن عون
_69حمزة عبد الحكيم عبدالله كمال
70 عبدالحميد بنور أحمد الصول
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