اسماء الافراجات المالية عن مصلحة الأحوال المدنية المرج مع مرتبات مايو :

مصرف_الوحدة

1_ سراج حمد سليمان الحمروش

2_ مسعودة جمعة سعد

3_ مليحة ضيف الله محمد

4_ مروة عطية سالم

5 _ انيس ابراهيم خليفة

6 _ بسمة محمد عبدالعالي

7 _ وصال خالد علي

8_ انتصار مفتاح علي

9 _ هناء جبريل ادم

10 _ ثريا عبدالقادر عبدالنبي

11 _ منال مختار بوبكر

12_ مروة جبريل ادم

13 _ هناء عبدالعالي عمر

14_ عزيزة محمود عبدالهادي عبدالعالي

مصرف_صحارى

1_‏نور الهدى نجيب حسن

2_ هناء بوشعالة رمضان

3 _ سالمة الناجي بوحليقة

4_ فاطمة نوح مصباح

5_ حميدة ابراهيم الصالحين

6_ سمية سالم طاهر

مصرف_الزراعي

1_ عائشة عثمان محمد

2_ سالمة محمد علي العمامي

3_ سالم سعيد حسين

4_ فضيلة فرج ابراهيم

5_ انور سليمان فضل

مصرف الأمةالسلفيوم

1_‏نجاح حامد عبيد

2_ ايمان احمد مسعود

3_ امباركة محمد سليمان

مصرف الجمهورية

1_‏ عطية الله محمد سعيد

مصرف شمال افريقيا

1_‏ حمد سليمان جبريل

2_ سندس ابراهيم سعد

3 _ عائشة خليفة يونس

4_ رابحة محمد الهتش

5_ هناء احمد علي

6_ جمعة علي محمد

7 _ منار سعد نصر

8 _ سمية عوض المبروك

9 _ منى عوض عقيلة

10 _ حنين علي ابراهيم

11 _ ونيسة عامر سالم

12 _ حنين صلاح عيسى