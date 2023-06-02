اسماء الافراجات المالية عن مصلحة الأحوال المدنية المرج مع مرتبات مايو :
مصرف_الوحدة
1_ سراج حمد سليمان الحمروش
2_ مسعودة جمعة سعد
3_ مليحة ضيف الله محمد
4_ مروة عطية سالم
5 _ انيس ابراهيم خليفة
6 _ بسمة محمد عبدالعالي
7 _ وصال خالد علي
8_ انتصار مفتاح علي
9 _ هناء جبريل ادم
10 _ ثريا عبدالقادر عبدالنبي
11 _ منال مختار بوبكر
12_ مروة جبريل ادم
13 _ هناء عبدالعالي عمر
14_ عزيزة محمود عبدالهادي عبدالعالي
مصرف_صحارى
1_نور الهدى نجيب حسن
2_ هناء بوشعالة رمضان
3 _ سالمة الناجي بوحليقة
4_ فاطمة نوح مصباح
5_ حميدة ابراهيم الصالحين
6_ سمية سالم طاهر
مصرف_الزراعي
1_ عائشة عثمان محمد
2_ سالمة محمد علي العمامي
3_ سالم سعيد حسين
4_ فضيلة فرج ابراهيم
5_ انور سليمان فضل
مصرف الأمةالسلفيوم
1_نجاح حامد عبيد
2_ ايمان احمد مسعود
3_ امباركة محمد سليمان
مصرف الجمهورية
1_ عطية الله محمد سعيد
مصرف شمال افريقيا
1_ حمد سليمان جبريل
2_ سندس ابراهيم سعد
3 _ عائشة خليفة يونس
4_ رابحة محمد الهتش
5_ هناء احمد علي
6_ جمعة علي محمد
7 _ منار سعد نصر
8 _ سمية عوض المبروك
9 _ منى عوض عقيلة
10 _ حنين علي ابراهيم
11 _ ونيسة عامر سالم
12 _ حنين صلاح عيسى
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