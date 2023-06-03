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اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023

تم النشر منذُ 42 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023 :

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