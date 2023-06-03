اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم السبت 3 يونيو 2023 :