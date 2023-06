“الكبير” يناقش تحديات ارتفاع المخاطر المصرفية مع عدد من المؤسسات المالية في واشنطن

الوطن|متابعة

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وفريق مصرف ليبيا، التحديات التي تواجه القطاع المالي والسياسات المقترحةبالخصوص في ظل التطور التكنولوجي في مجال الدفع والعملات الرقمية والتغير المناخي والأزمات.

وعبّر مصرف ليبيا المركزي، عبر حسابه في فيسبوك، أنّ اللقاء ضم مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ( Board of Governors of the Federal Reserve System)، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبمشاركة عددٍ من البنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم بالعاصمة الأمريكية واشنطن.