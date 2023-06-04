تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 04 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 04 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8282 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1698 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0114 دينار، والدولار الكندي 3.5952 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2305 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2872 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3145 دينار، والدينار التونسي 1.556 دينار، والدرهم المغربي 0.4735 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: